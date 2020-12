Qué dijo Dalma tras el homenaje de Boca a Diego Maradona en la Bombonera

Dalma Maradona, la hija mayor del astro futbolístico fallecido el miércoles pasado, estuvo este domingo en la Bombonera viendo el triunfo de Boca ante Newell's, donde le realizaron un homenaje al eterno número 10, y en las primeras horas de este martes utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá!", comenzó escribiendo Dalma junto a una foto en la que sale con Diego en su palco del estadio Xeneize.

"Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell's Old boys y especialmente Cristian Riquelme!", agregó.

Por otra parte, Dalma reconoció que "no sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino!".

"Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos", cerró una de las hijas que tuvo Diego Maradona con Claudia Villafañe, quien el domingo en la Bombonera no pudo contener las lágrimas ante los homenajes.