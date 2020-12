Polémica en Barcelona: Quique Setién apuntó contra la dirigencia y lo demandó

Quique Setién sigue enojado tras su conflictiva salida del Barcelona tras la histórica goleada recibida por parte del Bayern Munich en la última Champions League. El entrenador español fue reemplazado por Ronald Koeman pero aparentemente nadie de la institución le avisó y estalló de bronca.

"El Barça no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado", manifestó enojado. Es por eso también que el entrenador tuvo que demandar a su ex equipo ,hace aproximadamente un mes, por "incumplimiento de contrato" y busca obtener alguna compensación económica.

"Es evidente que el club atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo. Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", concluyó sobre su experimento en Barcelona.

Con la demanda de Setién en curso, el Barça está a la espera de que se inicie un nuevo proceso judicial que, de no cambiar radicalmente en las próximas semanas, mientras en el club aún mande la Comisión Gestora, afectará de lleno al comienzo de mandato del nuevo presidente del club, que saldrá de las elecciones del 24 de enero de 2021.