Habló el exfutbolista que tiene la camiseta que usó Maradona contra Inglaterra

El exfutbolista inglés Steve Hodge, portador de la histórica camiseta que usó Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 1986, aclaró hoy que "no está a la venta" y expresó su enojo por la versión que circuló desde el fallecimiento del crack mundial, el pasado miércoles.



"Es algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. La camiseta no está a la venta. La tuve durante 34 años y nunca intenté venderla", aseguró Hodge, quien intercambió su camiseta con Maradona luego del icónico partido disputado en el estadio Azteca, tras el triunfo del seleccionado argentino por 2-1.



En declaraciones a la radio BBC, Hogde, exvolante del seleccionado inglés, agregó que la histórica camiseta azul de Argentina tiene "un valor sentimental increíble".



"Tuve gente en la puerta de mi casa y el teléfono me suena constantemente. Ha sido incómodo y desagradable. Vi artículos en internet y recibí críticas porque decían que quería uno o dos millones por la camiseta", lamentó.



La camiseta en cuestión está en exhibición en el Museo Nacional del Fútbol de Manchester.



Consultado por la actuación de Maradona en aquel partido, Hodge afirmó que "nunca" lo "culpó" por el primer gol que convirtió con la ayuda de su mano.



"Nunca lo culpé por ese gol. Ni una sola vez", expresó Hodge, quien fue el responsable del rechazo que terminó en la mano izquierda de Maradona.



"Me di la vuelta pensando que Peter (Shilton) podría salir y atrapar la pelota, pero Maradona apareció de la nada", recordó.



"Un delantero normalmente se ralentiza con un gran portero que sale ya que puede pensar que podría lastimarse, pero Maradona no lo hizo. Era tan valiente como un león", lo elogió al que catalogó como un jugador "de otro planeta".





Hodge también fue testigo directo del segundo gol de Maradona, que luego fue considerado "El gol del Siglo".



"Tuve el privilegio de estar cinco yardas (casi cinco metros) detrás de él hasta el final del segundo gol", contó.





"En todos los rincones del mundo era respetado y la gente apreciaba su genio. Ese partido nunca se olvidará en la historia del fútbol", concluyó Hodge.