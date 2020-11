Un ex futbolista vuelve a aparecer en escena por haber sido "adicto al sexo"

Ryan Giggs, de 46 años, vuelve a estar en el centro de la polémica. El ex jugador del Manchester United (1990-2014), hoy seleccionador de Gales, está suspendido por la federación de su país después de haber sido acusado de maltrato por su pareja. No es la primera vez que el ex futbolista es noticia por un asunto extradeportivo.

En una entrevista al The Sun, su hermano Rhodri (43), con el que Giggs tuvo sus más y sus menos en 2011 después de que se pillara a Ryan con la esposa de este (o sea, su cuñada), ha hablado de su relación con él y de sus problemas de adicción: “Todo el mundo tiene alguna debilidad y la de Ryan es acostarse con una mujer cada vez que sale”.

Preguntado por si sentía desprecio por él, respondió: “No, no es así. En realidad lo siento por él. Ha tenido una carrera increíble, pero ha quedado empañada y eso no depende de mí. Depende de sus propias infidelidades. Yo fui fiel”.