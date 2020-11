Luque brindó un nuevo parte sobre la salud de Maradona

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, brindó, esta mañana, un comunicado sobre el estado de salud del astro argentino. "Maradona es muy difícil", aseguró este viernes por la mañana el médico Leopoldo Luque tras visitarlo en la Clínica Olivos, donde el DT de Gimnasia La Plata permanecerá todo el tiempo que sea necesario mientras se recupera de la operación por un hematoma subdural

El neurocirujano advirtió que "es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego" y remarcó que el campeón del mundo en México 1986 "necesita muchos cuidados".

"Se me ha criticado, pero lo que más quise desde que lo conocí es brindarle la mejor atención. Pero Diego es muy difícil, no se imaginan lo que es Diego. Estamos intentando ser más fuertes que él. Hay un tratamiento que es el agudo, a corto plazo, y otro a largo plazo", detalló Luque.

Luque, finalmente, fue muy claro con los pasos a seguir. "Se va a quedar acá. Él está sedado para calmar el proceso que expliqué ayer (abstinencia). Diego lo entendió siempre y todavía sigue insistiendo que no, pero se va a quedar No se lo convence y usamos recursos. Por ahora no le vamos a dar el alta", remarcó.