Emocionante: hinchas de Gimnasia se movilizan para acompañar a Diego Maradona

Hinchas de Gimnasia se convocaron hoy para partir en caravana desde La Plata hacia la Clínica Olivos para acompañar al Diego Armando Maradona, el entrenador del equipo que se recupera de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un hematoma subdural.



El ex capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986 y actual DT del "Lobo" platense fue operado anoche en al Clínica Olivos por el neurocirujano Leopoldo Luque, su médico de cabecera, quien sostuvo que la intervención fue "exitosa" y su resultado "tal como se esperaba".



Maradona estaba internado en una clínica platense desde el lunes por la tarde con el objetivo de un chequeo general y el tratamiento de un estado de anemia y deshidratación, pero uno de los estudios reveló la existencia del hematoma, motivo por el cual su médico personal decidió operarlo en la Clínica Olivos con la mayor celeridad posible.





De esta manera, continúan las muestras de cariño y admiración de la gente, quienes tras conocer el delicado estado de salud del astro del futbol mundial se convocaron en las puertas de la clínica platense con varios carteles, banderas y el folclore futbolero para apoyar y acompañar a Diego Maradona.



"Obviamente, fue un cimbronazo para todos, y como en los momentos buenos, y los no tan buenos, los hinchas de Gimnasia vamos a ir en apoyo para estar a su lado" indicó a Télam Nano Oliver, presidente de la Filial Diego Maradona a la hora de explicar los motivos para realizar hoy esta movilización y demostrar una vez más la admiración y el cariño de los simpatizantes del "Lobo".



Vale recordar, que el pasado viernes 30 de octubre y en ocasión del cumpleaños numero 60 del "10", el mismo grupo de hinchas realizó una intervención artística de mas de 300 metros con el "Mural Gol del Siglo", en la avenida 131 de La Plata, y desde allí partieron en caravana para saludar a su técnico en su casa particular del country Campos de Roca, en el partido de Coronel Brandsen.



De esta manera, como sucedió en las últimas horas del lunes, los amantes del ex futbolista campeón del mundo se trasladarán cerca del mediodía para brindar su apoyo a su entrenador, quien desde el 8 de septiembre de 2019 tomó las riendas del equipo y se ganó el amor incondicional de la gente de Gimnasia.