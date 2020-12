Testimonio clave: Verónica Ojeda declaró durante más de 5 horas

Verónica Ojeda, la madre de "Dieguito" Maradona, declaró este lunes como testigo durante cinco horas ante los fiscales que investigan las circunstancias en las que murió el ex astro futbolístico y aportó datos sobre lo que vio en sus últimas visitas a la casa donde estaba alojada su expareja antes de fallecer, informó el abogado Pablo Baudry.

"Fue una declaración muy extensa. Aportó datos sobre la anterior internación domiciliaria de Diego, le preguntaron lo que ella vio, quién la dejaba entrar a la casa y quién no, quien la llamaba para decirle que él no la quería recibir y después Diego la llamaba para preguntarle por qué no había ido…", explicó esta tarde a la prensa el letrado, quien es la actual pareja de Ojeda y se presentó como representante de "Dieguito" como querellante en la causa.

Dalma y Gianinna, hijas de Diego Armando Maradona, expresaron tres días después de que su padre saliera de la Clínica Olivos, donde fue sometido a una neurocirugía, la necesidad de hallar a un médico "clínico de cabecera" para sumar al tratamiento del exastro futbolístico.

Así se desprende de una serie de mensajes enviados el sábado 14 de noviembre en un grupo familiar de Whatsapp al que llamaban Parte Médico Olivos, en el que también estaba incluido Diego Maradona Jr., y la psiquiatra Agustina Cosachov.

"Creo que deberíamos pensar en conseguir un clínico de cabecera", afirmó Dalma, resaltando las palabras "de cabecera", aparentemente como conclusión de una reunión en la que se trató la salud de Maradona, quien tres días antes había sido dado de alta tras su operación por un "hematoma subdural".

"Con el médico que consigamos, ellos se quedarían ´tranquilos´. Para no ponerle tantos médicos a papá", indicó Gianinna, sin aclarar a quiénes se refería.

En otro de los mensajes intervino "Dieguito", quien se encuentra en Italia y no pudo viajar para el velatorio de su padre, y preguntó: "¿El nuevo médico caminará junto a Leopoldo Luque?".

"Leopoldo es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera", aclaró Dalma, tras lo cual la psiquiatra Cosachov se ofreció a contactar a una colega suya, "que además es toxicóloga".

Sin embargo, Gianinna le respondió que ella se iba "a poner a investigar".