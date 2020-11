Reapareció el fanático más viral de Maradona y conmovió a todos

Su nombre es Cristian Leguizamón y se convirtió en un fenómeno viral por un video suyo a la salida de la Creamfields en 2007 en el que abría su corazón para expresar su amor a Diego Maradona. Tras la muerte del 10, todos los maradonianos se preguntaron qué sería de él y anoche reapareció en la televisión.

El programa Paso a Paso, de TyC Sports, lo encontró en las inmediaciones de la Bombonera, uno de los tantos sitios donde la gente se acercó para rendirle homenaje al 10 con ofrendas florales y encendiendo velas, y allí no pudo ocultar su dolor por la muerte de su gran ídolo.

"No sé si seré el primer hincha de él, pero lo amo con toda mi alma y corazón. La traté de llevar como pude y cada rato se me escapa una lágrima. Se me murió una parte de mi vida", se quebró, y contó los detalles de ese conmovedor mensaje a la salida del recital: "Fui a una fiesta a laburar y me salió del alma decirlo a las siete de la mañana. Lo sentí en el corazón".

Además, expresó con lágrimas en los ojos: "Se me murió el Diego. Yo soy maradoniano de corazón. Trece años pasaron. Estoy canoso, pero el sentimiento sigue igual". Y, sobre el video que lo hizo conocido, aportó: "Es un orgullo mío que Diego haya mirado mi video y se haya cagado de risa", en referencia al día en el que en el programa TVR le mostraron el clip al 10.

Por último, ya sin voz, le dedicó otras emotivas palabras: "Se me partió el alma que se haya muerto. Con la poca fuerza que tengo: te quiero, Diego. Me hiciste feliz y a un millón de argentinos. Vos te la jugaste por nosotros, no como estas ratas que se roban todo".