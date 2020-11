Se negó a homenajear a Diego Maradona y dio una dura explicación

Tras la muerte de Diego Maradona, los homenajes y conmemoraciones hacia su figura se multiplicaron por todo el mundo. Sin embargo, hay personas que no coinciden con lo que representaba el exfutbolista.

Este es el caso de Paula Dapena, futbolista de 24 años que se desempeña en Viajes Interrías FF, equipo que disputa el grupo 1 del campeonato nacional de fútbol femenino español. En la previa de un encuentro amistoso ante el Deportivo Abanca, se realizó un minuto de silencio en memoria de Maradona que respetaron todas las futbolistas, menos ella: Dapena se sentó de espaldas al público en señal de protesta.

“Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría”, señaló la jugadora a la prensa española. Y, refiriéndose al 25N como el día contra la violencia de género, agregó: “Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”.

Por último, Dapena reconoció que Maradona hizo historia en el mundo del fútbol y que tenía "cualidades espectaculares", pero sostuvo que "para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades ".