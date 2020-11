Los Pumas siguen siendo liquidados tras el papelón del "no homenaje" a Maradona

Sam Cane, el capitán de los All Blacks, caminó unos metros delante de sus compañeros y desplegó una remera negra con el 10 y el nombre “Maradona”, destaca el portal Infobae. Enfrente, claro, estaban Los Pumas. Uno de los mejores equipos de rugby del mundo decidió realizar un homenaje para uno de los deportistas más importantes de la historia a días de su muerte generando la emoción de propios y extraños, más aún al no ser Nueva Zelanda un país identificado con el fútbol. El gesto acentuó una situación que muchos usuarios en las redes sociales no pasaron por alto: el combinado argentino no tuvo mayores distinciones para el ídolo que fue despedido en la Casa Rosada el último jueves.

Rápidamente, Los Pumas se transformaron en tendencia en redes sociales, a raíz de aquellos que criticaron este accionar. El representativo nacional llevó en la cancha una cinta negra en síntoma de luto y compartió un tuit desde sus perfiles oficiales: “La camiseta argentina perdió a uno de sus principales representantes y hoy era imposible no pensar en él, Diego eterno”. Estos dos gestos no fueron suficientes y además contaron con un condimento extra que tampoco dejaron pasar por alto los usuarios: un colaborador debió levantar la camiseta de los All Blacks con el 10 que estaba sobre el césped ya que ningún jugador reparó en el hecho.

“Sigo sin entender la nula acción de los Pumas con relación a homenajear a Diego Maradona... un brazalete negro que ni se advertía... y quedaron más en evidencia con el tributo All Black”, escribió en sus redes sociales el periodista Alejandro Coccia, quien estuvo a cargo del relato del partido. El periodista Martín Arévalo, cercano a Maradona durante muchos años, también fue muy crítico con los argentinos: “‘Si lloras porque el sol no está, las lagrimas no te dejarán ver las estrellas’. A Maradona le llueven homenajes. Pero Los Pumas tuvieron una actitud triste y lamentable. Diego estuvo siempre, en 2001, en Leincester, en el Mundial. Desmemoriados. Con Pichot no hubiera pasado”.

Precisamente el nombre de Pichot también se transformó en tendencia. El ex capitán del equipo argentino de rugby había tenido palabras muy emotivos para el Diez desde sus redes sociales: “Siempre estuviste cerca mío. Gracias por tanto. Te voy a extrañar. Ahora sos finalmente inmortal. Hasta pronto”.

La lista de críticas que se acumularon en redes sociales llegaron desde las voces de distintos periodistas, pero también de los anónimos que se mostraron dolidos por lo sucedido y recordaron que hasta el Santos de Pelé le puso el nombre de Maradona a la número 10 para esta fecha.

Luego de lo ocurrido, se empezaron a viralizar distintas imágenes del Diego en su rol de fanático de Los Pumas y hasta un video de una arenga que le realizó al plantel en el Mundial 2015: “Ustedes le están dando a Argentina, lo que Argentina no tiene y no recibe de los que tienen que hacerlos felices. Y ustedes lo están haciendo. Nos hacen felices a nosotros que venimos a la cancha, hacen feliz a un país que dicen que es de fútbol y hoy es de rugby por ustedes. Por eso vengo yo, porque quiero tener como ustedes la camiseta tatuada hermano”. En el 2019 repitió su gesto y le envió un mensaje de apoyo al plantel antes del inicio de la Copa del Mundo.

Teniendo en cuenta todo este contexto, en las redes sociales tampoco se pasó por alto que en el 2015 Los Pumas le hicieron un homenaje a Jonah Lomu, el emblemático wing de los All Blacks que falleció a los 40 años. ¿Qué hicieron los representantes argentinos? Salieron a la cancha con la camiseta negra de los All Blacks y el número 11 que supo usar ese emblema del rugby.

La camiseta como homenaje a Lomu que Los Pumas lucieron en 2015 antes de un partido (Foto: Reuters)

En la previa a esta presentación por el Tres Naciones, que finalmente terminó con victoria All Blacks por 38-0, el capitán de Los Pumas Pablo Matera había hecho referencia a Maradona: “Cuando uno habla del Diego tiene un montón de cosas increíbles para decir, no hace falta nombrarlas. Tenemos muy presente cómo defendió los colores, cómo defendió a Argentina en todos los deportes. Eso es un poco lo que queremos transmitir, lo que era Maradona como hincha”.

Tras el partido, el propio Matera habló en conferencia sobre lo hecho por los All Blacks: “No sabía hasta que fui al sorteo y Sam Cane me contó. Estamos muy agradecidos por lo que hicieron. Diego Maradona fue, obviamente, muy grande para Argentina, por lo que estamos muy agradecidos por el gesto de los All Blacks. Obviamente lo teníamos en nuestros pensamientos y sólo queremos representar a nuestro país de la misma manera que él lo hizo”.

Al mismo tiempo, según informaron en la propia transmisión del duelo, se había planificado un homenaje en el estadio a los 10 minutos de juego que quedó trunco por el momento del partido. De todos modos, se escuchó de fondo un “olé, olé, olé, Diego, Diego”, que bajó desde las tribunas. Los All Blacks, por caso, anotaron su primer try justo a los 11 minutos tras presionar al combinado argentino durante varios segundos. Alrededor de los 14, se escuchó un fragmento del tema de Rodrigo “La Mano de Dios”.

Luego de la viralización del gesto que tuvieron los All Blacks, el capitán del combinado de Nueva Zelanda habló sobre el gesto con sinceridad ante los medios: “La idea fue de TJ Perenara, fue una forma de mostrar respeto a una leyenda de Argentina, una leyenda del fútbol. Personalmente, no sé mucho de fútbol, pero los chicos sí. Creo que fue lo correcto de hacer. El rugby es un juego que demuestra y se basa en el respeto. De ahí nuestro respeto y de creer que era lo correcto para hacer”.

Cabe destacar que Los Pumas fueron el segundo seleccionado argentino en tener actividad oficial tras la presentación del equipo de básquet en el estadio de Obras por la AmeriCup: los 12 jugadores del plantel argentino aparecieron vestidos con una camiseta con el 10 y el apellido Maradona en sus espaldas. Además, hubo un video especial con el relato de Fabricio Oberto.