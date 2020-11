La respuesta de Guillermo Barros Schelotto al ofrecimiento de Gimnasia

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, explicó los motivos de la terminante decisión de Sebastián Méndez y reconoció que le realizó un ofrecimiento a Guillermo Barros Schelotto para tomar las riendas del plantel del Lobo.

Pellegrino reveló que no pudieron convencer al ex Godoy Cruz de seguir y lo notó "muy mal anímicamente". "Méndez nos comunicó la decisión ayer, no lo pudimos convencer, pasaron las horas y tampoco pudo el plantel. Se llevaba muy bien con Maradona, es una persona que está devastada y no estaba en condiciones de estar frente al plantel. Tuvo sus códigos", dijo.

Y confesó: "Hablamos con Guillermo pero tiene decidido vivir afuera un tiempo más. No es una opción que tengamos en carpeta". "No hubo llamados de representantes ofreciendo técnicos por el respeto que genera Diego. Todos mostraron respeto. Después del partido con Vélez, sentarnos y pensar bien lo que debemos hacer".

El presidente también se refirió a la no suspensión de la fecha y puntualizó que "Maradona se merecería tener muchos homenajes, será una fecha atípica, nunca se manejó la chance de no jugar. Todos pensamos que Diego pensaría que el mejor homenaje que se le puede hacer es jugar".