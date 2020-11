Dolido por la muerte de Maradona, Sebastián Méndez tomó una drástica decisión en Gimnasia

El ayudante de campo de Diego Maradona y director técnico interino de Gimnasia y Esgrima La Plata en los últimos días de internación del astro futbolístico fallecido este miércoles, Sebastián Méndez, renunció anoche a su cargo y explicó que se va porque había llegado al club con el entrenador extinto.



El "Gallego" Méndez le comunicó al presidente gimnasista que llegó al club "con Maradona" y por eso ahora se va "con él". Lo mismo aconteció con el otro ayudante, Adrián González.



Leandro Martini le confirmó que Sebastián Méndez renunció a su cargo y él se hará cargo del plantel a partir de este viernes junto a Mariano Messera y el preparador físico Ignacio Dahul.



"El presidente, Gabriel Pellegrino, me llamó después de las 22 para informarme de la renuncia del 'Gallego' Méndez y me comunicó que este viernes nos tenemos que hacer cargo del plantel con Messera", le explicó a Télam el propio Martini, que junto a su compañero de dupla técnica está a cargo de la reserva "tripera" y ya saben lo que es hacerse cargo del primer equipo cuando renunciaron otros entrenadores anteriormente.



El sábado a las 19.20 Gimnasia jugará con Vélez Sarsfield en Liniers y el viernes 4 de diciembre a las 17.10 con Huracán en el Bosque, cerrando su participación en el Grupo 6 de la Copa de la Liga Profesional.



El plantel gimnasista se reunió en la mañana de este jueves en el predio de Estancia Chica, en Abasto, donde se hizo un minuto de silencio en homenaje a Diego Maradona, como sucedió en las prácticas de todos los equipos del fútbol argentino, pero no entrenó, sino que se trasladó hacia la Casa Rosada para asistir al velatorio de su entrenador.