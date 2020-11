Djokovic recordó a Maradona con una hermosa foto y grandes palabras

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, se despidió hoy de Diego Maradona, fallecido ayer a los 60 años de edad, con un sentido mensaje en sus redes sociales.



"Descansa en paz, leyenda", escribió Djokovic junto a una foto en la que está con Diego, en una cancha de tenis, ambos sonriendo.





Diego y Novak se conocieron en 2011, cuando el argentino era el DT de Al Wasl, en Emiratos Árabes Unidos.



De ese día contó Diego alguna vez: “Para mí el número uno se llama Roger Federer, pero Djokovic es un fenómeno, él me contaba que para entrenar tenía que saber adónde caían las bombas y se iban a otro lado, lo cuento con orgullo porque pasé un día con él y vi sus gestos, su calidez y que no cambió para nada”.



El deseo de conocerse era mutuo y lo impulsó el serbio. “Lo que Nole no sabía -dijo Diego- era que yo quería una camiseta de él firmada. Ahí fue cuando nos juntamos, vino a Abu Dhabi y nos pasamos un día juntos, peloteamos e hicimos un fútbol tenis”.