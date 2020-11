La tapa de un diario francés sobre Maradona que estremece al mundo del fútbol

La muerte de Diego Armando Maradona ha golpeado con una fuerza inusitada al fútbol mundial. Un triste epílogo a un año trágico que, como no podía ser de otra forma, ha derivado en un aluvión incesante de homenajes. Uno de los más destacados es el que le ha hecho 'L'Équipe' al mito argentino en su portada del 25 de noviembre de 2020.

"Dios ha muerto", titula la publicación gala junto a un plano medio de ‘El Pelusa’ durante el Mundial de 1986. Luego de semejante título, la portada contiene dos líneas breves: "Diego Armando Maradona (1960 - 2020)". Pocas veces una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche había tenido una aplicación tan certera en el ámbito futbolístico.

Su imponente titular la coloca como la portada más impactante de las cientos que recorren el mundo. Marca, de España, optó por una publicación con una sentida frase expresada por el "10": Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".

Otra emotiva tapa es la de Mundo Deportivo. Con un simple "Maradona AD10S", resumió el sentimiento de los futboleros que lloran la partida del astro argentino.