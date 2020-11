El desgarrador testimonio de Rocío Oliva para despedir a su "gran amor"

Rocío Oliva fue la última pareja pública de Diego Maradona. Con idas y vueltas, e incluso escándalos de por medio, compartieron seis años, hasta que decidieron finalmente separarse en diciembre de 2019. Sin embargo, existen rumores de que la mujer se habría mantenido cerca hasta el momento de su muerte.

Después de tomar conciencia, decidió presentarse en Polémica en el Bar, donde se desempeña como panelista y realizó un conmovedor relato de su historia con el "10" y realizó un estremecedor pedido: "Me duele... era joven, era bueno. No se merecía irse así, solo, como dicen que estaba. Eso duele mucho. Lo voy a ir a despedir, necesito despedirme de él".

"Diego fue un hombre muy importante en mi vida. Fue muy bueno conmigo. Siempre lo voy a recordar bien. Fue bueno conmigo, con mi familia. Humilde, solidario. Con un corazón gigante, con ganas de vivir. Tengo recuerdos hermosos. Me amo mucho Diego a mí. Eso me llena el alma", agregó.

Y, de paso, envió un tiro por elevación al famosos "entorno" de Maradona: "Diego me quería ver. Me lo dijo mucha gente que estaba al lado de él. Pero no podía, no se podía. No hablaba con él. Yo sí quería. Me puse a disposición cuando lo vi mal en su cumpleaños. Yo no lo vi bien. Insistí. Me cansé de decirlo".

"Tenía un corazón de oro. Pocas personas he visto con tan buen corazón como él. He visto cada cosas yo...". Y reconoció entre lágrimas que él le había pedido que ella estuviera a su lado "hasta el último suspiro".