Finalmente, Russo confirmó que una de sus figuras no jugará más en Boca

El entrenador Miguel Russo, en la previa al viaje a Brasil para visitar el miércoles a las 21.30 a Internacional en Porto Alegre, señaló hoy que el volante Guillermo "Pol" Fernández no jugará más en Boca al tiempo que destacó que Eduardo Salvio, recuperado de su lesión muscular, viajará a Brasil.





"El 'Toto' está muy bien, trabaja a la par del grupo y viajará con nosotros. Estamos bien y sabemos que es un partido clave en la etapa definitoria de la Copa Libertadores", señaló Russo este mediodía en rueda de prensa presencial realizada en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza.



Salvio, quien entrenó con normalidad en los últimos días y se mostró recuperado de la lesión muscular que sufrió dos semanas atrás en Rosario, en el triunfo por 2-0 ante Newell's Old Boys, es una de las dudas en el equipo: podría jugar en lugar de Franco Soldano, o arrancar en el banco de suplentes.



Un posible equipo de Boca para el partido de ida por octavos de final de la Libertadores, aunque el DT no confirmó un once, sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Salvio o Soldano, Sebastián Villa; Edwin Cardona o Soldano; y Carlos Tevez.



Boca realizará mañana su última práctica antes de viajar a Brasil y otra posibilidad sería formar una línea de cinco en el fondo, con el agregado del zaguero central peruano Carlos Zambrano, en lugar de Soldano, y un ataque con Villa o Salvio, Tevez y Cardona.



"Son cuestiones personales, no es jugador del club", dijo Russo en referencia a "Pol" Fernández, quien está a préstamo del Cruz Azul de México y que entró en conflicto con la dirigencia de Boca por cuestiones contractuales.



Sin entrar en polémicas ante la insistencia de las preguntas sobre Fernández, el entrenador dijo: "En mi caso llegamos hasta un punto y la decisión ya está tomada. Las negociaciones empiezan y se terminan. Punto".



Consultado por Télam sobre cómo rearmará el mediocampo boquense, Russo dijo que "hay que buscar los reemplazantes, es nuestro trabajo, y se sabe que todos los jugadores no son iguales, hay de distintas características y hay que tratar de que se adapten al fútbol que estábamos mostrando. Nuestro juego no va a cambiar", aseguró.



Con respecto a la ausencia de público en el marco de la pandemia de coronavirus, el DT "xeneize" expresó que "es una Copa rara en ese sentido, pero por mas que no haya gente -y ojalá que el publico vuelva pronto, como está volviendo en otros espectáculos- yo quiero definir siempre de local, a mí dame siempre la revancha en la Bombonera".



En cuanto a las dos derrotas en fila como local por la Copa de la Liga Profesional (ante Talleres por 1-0 y Lanús por 2-1), Russo dijo que "el balance lo hacemos siempre, con cualquier resultado analizamos errores y aciertos. No nos gusta perder, eso es evidente, y no estábamos acostumbrados, pero trabajamos siempre para conseguir lo mejor".



"Perdimos dos partidos y parece que hubiéramos perdido siempre... Lo que se viene es un partido de Copa Libertadores y ante un equipo brasileño, sabemos los riesgos y también sabemos lo que podemos dar", analizó el DT del actual campeón del fútbol argentino.



Russo, quien viajará por primera vez al exterior con el equipo "xeneize" desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo pasado, estará en Porto Alegre el banco junto con su cuerpo técnico en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

uD83DuDCAC Miguel Russo y @Cali_Izquierdoz hablaron este lunes en conferencia de prensa. "Sabemos lo que significa la Copa #Libertadores", indicó el entrenador Xeneize en la previa del partido de ida vs. @SCInternacional.



Todas las declaraciones -> https://t.co/XqT0utCS8G pic.twitter.com/5gnDh9AKFo — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) November 23, 2020





El plantel de Boca, con la tranquilidad de saber que todos los hisopados realizados durante el fin de semana dieron negativos, se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, en donde los jugadores realizaron trabajos tácticos y fútbol en espacio reducido.



El único futbolista que cumple aislamiento es el juvenil Gastón Ávila, contagiado de coronavirus por segunda vez en los últimos tres meses. El defensor podría incorporarse al plantel la semana próxima, después de cumplir con un nuevo testeo.



La delegación boquense viajará mañana a las 18.30 en vuelo charter rumbo a Porto Alegre y después del encuentro ante el Inter pernoctará en Brasil, para regresar el jueves en horas del mediodía.