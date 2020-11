El inesperado anuncio de Andrés D'Alessandro a días de jugar con Boca

A horas de jugar con Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Libertadores, Andrés D'Alessandro anunció no seguirá en el Inter de Porto Alegre y lo hizo oficial en una conferencia de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente del club, Marcelo Medeiros.

"Mi vida en el Internacional termina el 31 de diciembre. Este equipo seguirá siendo tan grande como siempre. Venir al Inter fue la mejor decisión de mi vida. Mi principal legado es saber que la afición se sintió representada por mí en el campo. Seguiré con mi carrera, pero cierro mi historia y no un ciclo. Mi decisión es personal", explicó.

Y continuó: "Venir al Inter fue la mejor decisión de mi vida. Mi principal legado es saber que la afición se sintió representada por mí en el campo. No es fácil y no será fácil saber que no volveré a usar esa camiseta. Lo decidí hace mucho tiempo y necesitaba el coraje para comunicar la decisión".

“É frustrante para mim, depois de doze anos, não poder me despedir do torcedor dentro do Beira-Rio. Saudade deles dentro da nossa casa”, responde D’Ale sobre a ausência da torcida colorada. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 23, 2020

D'Alessandro también quiso dejar claro que, pese a su adiós, intentará dar lo máximo hasta que termine su contrato. "Amo el fútbol. No puedo imaginar mi vida sin él. Daré mi vida por los últimos 38 días aquí. Nada va a cambiar. Cualquier cosa que necesite el técnico Abel, estaré dispuesto a ayudar al grupo", recordó.

Este miércoles, Inter se enfrentará con Boca por los octavos de final de la Copa Libertadores. "El partido con Boca es muy importante. Es uno de los mejores equipos de la Libertadores. Es una competencia diferente. Se juega de otra manera, lo afrontaremos como una final y haremos un buen partido para tener ventaja en el partido de vuelta", analizó el argentino.