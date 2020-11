A una mujer le robaron y utilizó artes marciales mixtas para inutilizar al ladrón

Otro hecho de inseguridad golpeó a la ciudad de Mar del Plata en medio de la pandemia por coronavirus: Brisa, una joven de 20 años, fue víctima de un robo en pleno centro de la ciudad balnearia, cuando un delincuente le arrebató el celular mientras esperaba el colectivo para volver a su casa después de una jornada de trabajo.

El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre en el cruce de la avenida San Martín y Mitre, alrededor de las siete de la tarde. El malhechor escapó corriendo, pero los gritos de Brisa alertaron a los vecinos y a los repartidores de comida de la zona, quienes pudieron atraparlo en pocos segundos.

Inmediatamente, la joven redujo al delincuente gracias a sus conocimientos de Artes Marciales Mixtas y lo mantuvo inmovilizado hasta la llegada de la policía, que luego lo esposó y se lo llevó detenido en un patrullero.

Varias personas grabaron el momento y compartieron los videos en sus redes sociales. "Morite hijo de p..., andá a laburar. Todo el día para que vos me robes, la con... de tu madre", se escucha gritar a la protagonista.

Unos días más tarde, en diálogo con Canal 13, Brisa explicó su reacción: "Yo estoy haciendo lo que debo. En la pandemia hice muchas cosas como sacar un crédito porque no me alcanzaba la plata. Me bajaron el sueldo y las horas de trabajo. Me dio bronca porque yo hacía las cosas bien sin lastimar ni molestar como esta gente que se dedica a esto y te quiere arruinar la vida. Para tener este teléfono, laburé toda esta temporada 12 horas y sin francos".