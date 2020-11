Ahora sí: qué dijo Berizzo sobre la falta de Romero a Palacios

El director técnico del seleccionado de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, aseguró hoy que Ángel Romero "se preocupó y se disculpó con (Exequiel) Palacios", a quien lastimó en el partido del pasado jueves con Argentina, en el estadio de Boca Juniors.

En conferencia de prensa, tras el partido con Argentina, Berizzo sorprendió a todos con una insólita respuesta. ¿La falta de Romero sobre Palacios? ¿La salida de...? ¿Nuestro Romero le hace falta a...? Alguna acción del juego. Me encuentran falto de memoria. No sé. No la registré", expresó omitiendo cualquier opinión sobre el rodillazo del jugador de San Lorenzo sobre el futbolista argentino. Sin embargo, hoy habló de la jugada y explicó el por qué de su respuesta.

"EVIDENTEMENTE QUE ESTÁ PREOCUPADO (ROMERO POR EXEQUIEL PALACIOS), SE PREOCUPÓ DE LA SALUD DE SU COLEGA, TOMÓ CONTACTO CON ÉL; SE DISCULPÓ POR UNA JUGADA ACCIDENTAL QUE SUCEDIÓ"



El DT pidió disculpas por no haber entendido la consulta del colega por la jugada Romero-Palacios: pic.twitter.com/9hNTrnTA6f — Gustavo Montero (@Gustavo_Montero) November 15, 2020

"Hablé con él sobre el tema, está preocupado y se preocupó por la salud del colega. Se disculpó con él por una acción que fue accidental", refirió el entrenador argentino en una conferencia de prensa ofrecida este domingo en Asunción.

#Albirroja ?uD83DuDD34



uD83DuDDE3 "Hablé con Ángel Romero. Está preocupado por la salud de su colega y se disculpó con él". DT Eduardo Berizzo.#ElSueñoQueNosUne uD83CuDDF5uD83CuDDFE — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 15, 2020





Palacios sufrió una fractura de apófisis transversas en su columna lumbar, tras una dura entrada de Romero con sus rodillas en un salto para disputar una pelota aérea a los 28 minutos del primer tiempo.



El futbolista de San Lorenzo recibió críticas por su acción, entre ellas, la del jefe médico de la AFA, Donato Villani, quien consideró que se trató de "una actitud desmesurada, deshonesta y totalmente fuera de lugar".



Para Berizzo, en cambio, fue "una acción desafortunada y accidental, en la que Ángel se protege a sí mismo y choca con Palacios", a quien envió "un gran abrazo" con el deseo de que "vuelva lo antes posible" a las canchas.

#Albirroja ?uD83DuDD34



uD83DuDDE3 "Fue una acción desafortunada la de Romero con Palacios (jugador argentino). Deseamos que se recupere pronto". DT Eduardo Berizzo. #ElSueñoQueNosUne uD83CuDDF5uD83CuDDFE — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 15, 2020





A propósito, Villani adelantó que la ausencia del medicampista del Bayer Leverkusen de Alemania podría extenderse entre dos y tres meses.



Por otra parte, Berizzo confirmó que todo su plantel está a disposición para el próximo juego ante Bolivia, a excepción del mediocampista Miguel Almirón, suspendido.



"Vamos a asumir el protagonismo del partido a partir de controlar la posesión del balón", confió el "Toto" en relación al próximo partido.





Esa característica, aseguró, es una marca registrada de su equipo: "Cuando nos hicimos cargo, elegimos una manera de jugar a través de la posesión y lo hemos hecho ante Perú y Venezuela y también la hemos compartido con Argentina. Hacerlo bien es lo que nos genera confianza".



Paraguay, que ocupa el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022, será local de Bolivia este martes desde las 20, en un partido de la cuarta y última fecha del año.