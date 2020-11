La conmovedora despedida de un ídolo que le dejará millones a River

Ahora sí, es oficial. Juanfer Quintero se despidió de River y en las próximas horas firmará su contrato con el Shenzhen. El colombiano lo hizo a través de las redes sociales con un conmovedor video, con su voz de fondo, en el que repasa toda su estadía en Núñez: "Este mensaje es para tí, el que ama a River, al fútbol, al que ama estar en la cancha y el que alienta".

"Hoy quiero decir adiós, me voy de un equipo donde, desde el primer día, recibí el cariño y el amor de miles de personas. No tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibró con mi nombre gracias a ustedes. Si pudiera hacer todo de nuevo, lo repitiría mil veces. Mi mayor trofeo son los recuerdos que me llevo de River. No se olviden nunca de seguir soñando. Mi familia y yo les decimos adiós. Te amo, River Plate", escribió Juanfer.

En pocas horas, el video se viralizó y el posteo en Instagram cuenta con mensajes de Falcao, Maluma y cientos de hinchas de River que agradecieron su paso por el club. El club de Núñez recibirá una cifra cercana a los 10 millones de dólares por esta negociación.