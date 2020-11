A Berizzo le preguntaron por la falta de Romero a Palacios y su respuesta sorprendió a todos

Argentina y Paraguay empataron 1-1 en por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y el argentino Eduardo Berizzo, al ser consultado sobre la dura infracción de Ángel Romero sobre Exequiel Palacios dio una insólita respuesta.

¿La falta de Romero sobre Palacios? ¿La salida de...? ¿Nuestro Romero le hace falta a...? Alguna acción del juego. Me encuentran falto de memoria. No sé. No la registré", expresó el director técnico en conferencia de prensa, omitiendo cualquier opinión sobre el rodillazo del jugador de San Lorenzo sobre el futbolista argentino.

El "olvido" de Berizzo para eludir la pregunta de un colega argentino: pic.twitter.com/o8VudoeoZL — Gustavo Montero (@Gustavo_Montero) November 13, 2020

Por su parte, Berizzo, felicitó a sus dirigidos "por sostener" el empate que se llevaron de la cancha de Boca Juniors.