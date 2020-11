La figura internacional que llegaría al Celta de Vigo de Coudet

View this post on Instagram

Sretan sam u0161to smo zajedno dou017eivjeli toliko velikih trenutaka s Hrvatskom - bilo mi je zadovoljstvo dijeliti s tobom teren i svlau010dionicu, pobjede i poraze, suze i smijeh ud83cuddedud83cuddf7 u0040ivanrakitic, mou017eeu0161 biti ponosan na sve u0161to si ostvario s Hrvatskom... ud83eudd48 A sada mou017eemo konau010dno jednom skupa u miru pogledati utakmicu reprezentacije ud83cudf7b Iako, znaj, laku0161e je igrat' nego gledat' ud83dude01