Falleció una histórica figura del deporte español

Jordi Llopart, de 68 años, ha fallecido este miércoles en el Hospital Can Ruti de Badalona, tres días después de haber sufrido una parada cardíaca que le llevó a un estado de coma irreversible. Llopart, nacido en El Prat y afincado en Canet de Mar, era considerado el pionero de la marcha atlética y de los éxitos del atletismo español. Suya fue la primera medalla olímpica de un atleta español en la historia, la plata que conquistó en los 50 km marcha de los Juegos de Moscú en 1980.

La RFEA, después de hablar con su familia, avanzó en su cuenta de Twitter el deceso, y explicó que el entorno de Llopart agradece “el apoyo y las muestras de cariño recibidas por todo el mundo del atletismo y del deporte en general”.

El ex atleta y ex entrenador, según explicó su familia, se atragantó mientras comía el pasado domingo, entrando en una parada cardíaca de la que fue reanimado 22 minutos después. Ingresado en Can Ruti, entró posteriormente en un estado de coma irreversible. Este miércoles, tras efectuarse la operación pertinente para poder respetar su deseo de que sus órganos fueran donados, se certificó su fallecimiento.

Llopart, pionero de la marcha española junto con Josep Marín, nació el 5 de mayo de 1952 en El Prat de Llobregat (Barcelona). Compitió en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Moscú’80, Los Ángeles’84 y Seúl’88. En la cita de Moscú 1980 logró la plata en los 50 km marcha. Era la primera vez que un atleta español subía al podio en una cita olímpica. En Los Ángeles’84 fue séptimo, y en Seúl’88, decimotercero. También participó en tres Mundiales, siempre en los 50 km marcha. Fue en los de Helsinki’83, Roma’87 y Tokio’91.

Pero antes de su éxito olímpico en Moscú, Llopart consiguió en el Europeo de Praga, en 1978, el primer título continental de un atleta española, el oro en los 50 km marcha. Cuatro años después fue exto en el Europeo de Atenas’82 y noveno en Stuttgart’86. Además, disputó trece Copas del Mundo (1973-91)

Se retiró de la competición poco antes de cumplir 40 años, después de la cuarta posición en el Campeonato de España de marcha, en marzo de 1992 en Badalona, con lo que se quedó fuera del equipo olímpico para Barcelona’92.

Comenzó entonces su etapa como entrenador, en la que tuvo como pupilos a Daniel Plaza -campeón olímpico en Barcelona’92-, Basilio Labrador, Jesús Angel García Bragado -campeón del mundo 1993 y subcampeón en 1997 y 2001-, Teresa Linares, la polaca nacionalizada española Beata Betlej y varios marchadores japoneses.