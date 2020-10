A quién bancó, a quién extrañó y a quién destacó Scaloni tras el triunfo sobre Ecuador

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni fue concreto y pragmático cuando admitió que del triunfo por 1 a 0 sobre Ecuador en el debut en eliminatorias sudamericanas "el único balance que se puede hacer es que se ganó, que es lo más importante", y además destacó puntualmente a algunas figuras del equipo.

"El balance es que se ganó, que es lo más importante. Las condiciones del partido no eran fáciles ante un equipo que venía a presionar, y nosotros hacía mucho que no jugábamos. Pero había que sacarlo adelante y me quedo con la solidez, el sacrificio y que no nos hayan marcado", aceptó Scaloni en la conferencia de prensa virtual pospartido.

"Yo tenía claro quien era el arquero y la confianza con Franco Armani es absoluta. Pero no hacía falta anunciarlo un mes antes", advirtió posteriormente el técnico argentino.

Y de cara al futuro inmediato, pensando en el partido del próximo martes, apuntó que ahora el objetivo será "recuperar jugadores y tratar de hacer un buen partido en la altura de Bolivia, donde tenemos claro como jugar".

"Para el partido de esta noche optamos por Marcos Acuña como titular porque nunca nos deja tirados. Y además en esta oportunidad hubo siete titulares que debutaron en eliminatorias y con este triunfo dieron un paso grande con la camiseta argentina", destacó.

"Es que no es fácil jugar con la camiseta argentina, y por eso intentaremos recuperar jugadores que nos puedan dar mejor juego, como es el caso de Giovani Lo Celso", concluyó.

El amonestado Leandro Paredes (el otro fue Nicolás Otamendi), asistió posteriormente a la conferencia y reconoció que el error de Argentina fue "jugar al ritmo de Ecuador". Quizá esa haya sido la razón de la cara de fastidio que mostró previamente Scaloni en la charla virtual con la prensa.