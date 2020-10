¿Qué dirá Riquelme? La fuerte y drástica decisión de una joya de Boca

La situación de Agustín Almendra es la noticia que sacude al mundo Boca. El mediocampista no se presentó a los entrenamientos de este viernes en el predio, a pesar de que el cuerpo técnico esperaba contar con su presencia.

Agustín Almendra

El jugador le informó al club que ya no se presentará en los entrenamientos del primer equipo. En un principio la postura del juvenil sorprendió, pero el club estaría evaluando la aplicación de una sanción en contra del jugador por no cumplir con su contrato. No se confirmó la causa de la determinación, pero si que ya lo tiene hablado con el entrenador Miguel Ángel Russo y con Juan Román Riquelme.

Según informa el sitio Crack.com los rumores apuntan a que el mediocampista de 20 años se sintió apartado por el resto del plantel, quienes no lo incluían ni lo ayudaban en la adaptación al grupo. Y debido a su malestar, el jugador habría pensado que ya no tenía futuro en la institución.

El jugador no fue citado para los partidos oficiales por la Copa Libertadores 2020 ni para los amistosos, como lo fue contra Argentinos Juniors.