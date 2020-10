Las nuevas y explosivas frases de Luis Suárez que sacuden a Barcelona

Una bomba. Luis Suárez volvió a hablar de su salida de Barcelona y esta vez dejó una frase explosiva. El propio delantero tiene dudas de cuál fue el verdadero motivo e insinuó que posiblemente lo hayan hecho para debilitar a Lionel Messi.

Ante la pregunta sobre si su salida era para quitarle fortaleza a su amigo y compañero en el club catalán, el uruguayo contestó: "Una imagen vale más que mil palabras. Les molestaba que yo me llevara bien con Leo, que capaz eso influyera en el juego porque nos buscábamos constantemente, por el bien del equipo, no por el bien personal. Quizás querían que Leo juegue más con otros compañeros. Es posible que hayan querido sacarme de al lado de Leo; no está claro por qué la directiva tomó esa decisión”, expresó en el programa Minuto 90.

“Hubo contradicciones. El presidente (Josep Maria Bartomeu) dijo que había jugadores que tenían que dar un paso al costado. Después viene un entrenador y dice que no va a contar conmigo. Eso genera dudas, me confirma que era la directiva y no el entrenador la que no me quería. Si era por el aspecto económico, yo daba soluciones; si era por lo deportivo lo puedo entender. Pero lo podrían haber planteado de otra manera, molestaron las formas”, manifestó Suárez.

Siguiendo esta línea, agregó: “Me dolió y lastimó mucho enterarme por la prensa. Koeman me llamó y me lo confirmó, pero hacía 10 días que yo sabía lo que iba a pasar. Ahí se buscó una solución, fueron días de incertidumbre, de ir a entrenar porque sos un profesional, sabiendo que iban a intentar perjudicarme para molestarme, como mandándome a entrenar a otra cancha. Yo iba, entrenaba callado, volvía a mi casa triste y cabizbajo. No me gustaron las formas, es lo que más me dolió”