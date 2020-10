La novedad de Scaloni en el táctico pensando en Ecuador

En la última práctica antes del inicio de las Eliminatorias, Lionel Scaloni parece haber confirmado la tendencia que se venía manejando desde el arranque de la semana, poniendo a Emiliano Martínez como arquero del equipo titular en los ejercicios tácticos que el entrenador dispuso en el predio de Ezeiza esta tarde, donde la Selección Argentina definirá el equipo para enfrentar a Ecuador.

Más temprano, en conferencia de prensa, Scaloni había reconocido que ya tenía definido el once titular, aunque no quiso dar la formación por el hecho de comunicársela primero a los jugadores. En ese sentido, y particularmente sobre el tema del arquero, manifestó: "Nosotros buscamos algo muy específico en los arqueros. Los tres los tienen, los que están ahora más Juan que se fue. No buscamos cosas extrañas. Primero que sea atajador, eso es lo básico”.

En este contexto, el arquero que se asentó definitivamente en los últimos meses en la Premier League y pasó del Arsenal -donde no tenía el puesto asegurado- al Aston Villa para tener continuidad, terminaría siendo el elegido por Lionel Scaloni para el arranque de las Eliminatorias, que será mañana ante Ecuador, desde las 21.30.

De confirmarse la presencia de Martínez, queda una sola duda en el equipo. La defensa sería con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, mientras que en la mitad de la cancha serán titulares Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Allí resta definir al reemplazante del lesionado Giovani Lo Celso: Marcos Acuña, una opción. Exequiel Palacios y Guido Rodríguez son otras alternativas. En tanto, en el ataque son una fija Lionel Messi y Lautaro Martínez, que estarían acompañados por Lucas Ocampos, de gran presente en el Sevilla.