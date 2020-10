Internaron a un histórico del básquet argentino por coronavirus

El ex basquetbolista cordobés Héctor 'Pichi' Campana, de 56 años, fue diagnosticado con coronavirus y permanece internado en un centro asistencial de Córdoba capital, según lo reveló en las redes sociales.



"Quiero contarles que ayer me confirmaron el diagnóstico de Covid 19 positivo. Me encuentro internado por precaución. Estoy bien y agradezco a todos los médicos, estoy cumpliendo con sus indicaciones, como corresponde. Cuídense!!! Cuiden a su familia. Gracias!!!", publicó en su cuenta de Twitter el exintegrante del seleccionado argentino.

En tanto, desde el entorno de exdeportista informaron que Campana había concurrido a una consulta médica por una afección respiratoria, y que luego los estudios diagnosticaron la presencia del virus.



Campana se encuentra preventivamente internado y aislado, por, al menos, 72 horas, en un centro de salud de Córdoba.



El 'Pichi' estuvo activo como basquetbolista entre 1976 y 2004 en varios clubes del país, y también integró el seleccionado argentino de básquetbol.



Desde 2003 incursionó en la actividad política cordobesa y se desempeñó como concejal capitalino y vicegobernador entre 2007 y 2011 por el peronismo local.