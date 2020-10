¿Se estará arrepintiendo? Higuaín no para de sumar frustraciones en la MLS

Luego de un debut para el olvido en el Inter Miami en el que perdió, erró un penal y se peleó con los rivales, Gonzalo Higuaín sumó otra frustración en su segundo partido en la MLS en un equipo que parece no tener rumbo.

El ex River volvió a ser titular en la franquicia de la Florida y la suerte no cambió con respecto a su estreno: fue derrota por 3 a 2 ante New York City y sigue en el fondo de la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

Además del Pipa, Nicolás Figal y Leandro González Pirez también fueron titulares, mientras que en la visita disputó el partido completo el mendocino Valentín Castellanos.

Mitrita abrió la cuenta para el New York City a los 4 minutos y pocos segundos después Higuaín tuvo una oportunidad clara de empatar, pero su disparo se fue rozando el palo. A los 27 minutos lo igualó Morgan, pero la tranquilidad duró poco porque ocho minutos después el City volvió a ponerse arriba por medio de Tinnerholm.

Higuaín sigue sin mojar pero sí brindó una asistencia. El Pipa metió un lindo enganche al borde del área y le sirvió el pase a Morgan, que selló su doblete con un gran remate a los 38. Pero otra vez el visitante aprovechó las ventajas y los horrores defensivos del Inter Miami y Mitrita clavó el 3-2 antes del cierre del primer tiempo, a los 43.

En el complemento el City bajó el ritmo, apostó a la contra y el local no encontró ideas. Higuaín sufrió varias infracciones ante un árbitro muy permisivo y los ingresos de Julián Carranza y Matías Pellegrini no fueron suficientes para potenciar el ataque.

A pesar de todo, a dos minutos del final, el ex delantero de Banfield la mandó a guardar tras un buscapié de Higuaín, pero el árbitro revisó el llamado del VAR y lo anuló por posición adelantada.

Sobre el final comenzó un diluvio y algunos jugadores de Inter Miami mostraron su impotencia empujando a los rivales. El local sumó su tercera caída al hilo, no levanta cabeza y Gonzalo Higuaín sigue sin poder festejar en la MLS.