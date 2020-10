De no creer: regresó Higuaín y el Inter Miami volvió a perder

Inter Miami, con la presencia de Gonzalo Higuaín y otros jugadores argentinos, cayó anoche ante FC Dallas por 2-1, en un partido correspondiente a la fase regular de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El equipo de la península de la Florida se puso en ventaja a los 33 minutos de la primera etapa, por intermedio del mexicano Rodolfo Pizarro, quien recibió un pase de Higuaín.

En Inter Miami, dirigido por el uruguayo Diego Alonso, también actuaron desde el minuto inicial los argentinos Nicolás Figal (ex Independiente), Leandro González Pirez (ex Tigre) y Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata).

Mientras que Julián Carranza (ex Banfield) y Federico Higuaín (ex Godoy Cruz), hermano de Gonzalo, ingresaron en la segunda etapa.

En Dallas convirtió un gol de penal el atacante cordobés Franco Jara (ex Arsenal), que consiguió el 1-1 provisorio, a los 15m. del segundo período, y a ocho minutos del final el estadounidense Ryan Hollingshead marcó el gol del triunfo para Dallas.