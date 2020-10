La frase de Palermo sobre un delantero que sorprendió al mundo Boca

Miguel Ángel Russo lo tiene claro y no pretende cambiar. A pesar de las críticas, el entrenador le daría un nuevo respaldo a Franco Soldano y lo pondrá de titular para el arranque de la Copa de la Liga Profesional. Martín Palermo, palabra autorizada para hablar del puesto, se refirió a la presencia del cordobés en el once del Xeneize.

"Soldano no es 9", sentenció el Titán, en diálogo con ESPN FC, sobre la posición del ex Unión en el esquema que plantea el director técnico del club de la Ribera. De hecho, aseguró que, habitualmente, Boca juega sin una referencia clara en el área.

"Dentro de la estrategia que busca Boca, él no es el 9 y Tevez tampoco. Soldano hace un trabajo para que los demás jugadores puedan hacer goles. Pero en cuanto Carlitos no haga más, Salvio no haga más..., ¿a quién le van a pedir que los haga?" expresó Palermo.

Los números respaldan las declaraciones del Titán. Desde su llegada en agosto de 2019, el delantero disputó 20 partidos y anotó solamente dos goles. El primero ante Banfield, bajo las órdenes de Gustavo Alfaro, y el último ante Atlético Tucumán en febrero.