La desgarradora confesión del arquero que sufrió 13 goles ante Ajax

Este sábado se dio una de las mayores goleadas en la historia del fútbol mundial. Por una nueva fecha de la Eredivisie de Holanda, el poderoso Ajax venció 13-0 a VVV-Venlo y se trepó a lo más alto del torneo. Y el guardameta Delano Van Crooij fue el principal portavoz de sus compañeros para poner en palabras sus sensaciones tras la humillante derrota.

"No puedes deshacerte de algo así demasiado rápido. No creo que lo olvide durante los próximos 15 años. Quería sentarme en un rincón y llorar. Si fuera después de un juego 5-0, podría hablar muy cómodamente. Pero incluso si perdiéramos 13-0, tengo que ser un hombre y decir lo que pienso. Es realmente escandaloso", dijo el arquero, visiblemente dolido.

Además, hizo referencia a la sensación del equipo dentro de la cancha: "Tengo miedo de mirarme en el espejo. Hice todo lo que pude, pero los jugadores del Ajax continuaban viniendo hacia mí, no había forma de detenerlos. Para ellos fue como un entrenamiento".

Y por último, contó cómo fue el apoyo del arquero de Ajax cuando terminó el partido: "No me acuerdo que me dijo, estaba en muy mal estado y mi único pensamiento era dejar el campo lo antes posible. Pensé que deberíamos conseguir la revancha de este partido lo antes posible. No podemos quedarnos estancados".