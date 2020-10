El estremecedor relato de Jesús Méndez al recordar el suicidio de su hermano

La aparición de Jesús Méndez en River sorprendió a muchos pero no logró imponer toda su calidad para sostenerse en Núñez. Pasó por Olimpo, Rosario Central, Boca, Independiente, Toluca, Vélez, Deportivo Maipú y cuando parecía que su carrera deportiva llegaba al final, surgió la chance de vestir la camiseta de Independiente Rivadavia y no dudó en aceptar la propuesta.

"Tengo 36 años. Pensé que no iba a jugar más pero ahora me estoy poniendo a punto en Independiente Rivadavia. Estoy contento porque la gente de Independiente se interesó en mí. No me merecía retirarme de esta manera, así que firmé por 1 año y luego veremos. El objetivo es lindo", expresó en diálogo con Club 947.

"Me tocaba ir a entrenar y esperaba un rato afuera porque había llorado. Antes el fútbol era mi prioridad, pero ahora estoy disfrutando de mis viejos y mis hermanos.

Pero la vida de Jesús no fue sencilla y tuvo que superar una prueba que lo marcó: el suicidio de su hermano. El volante, al recordar ese triste episodio, conmovió a todos con su relato: "Cuando se suicidó mi hermano perdí ocho kilos y de noche no dormía. Quería irme a mi casa todo el tiempo porque me la pasaba llorando".

"Creo que lo de mi hermano marcó un antes y un después. Seguir fue duro porque estaba shockeado. Mi hermano se pegó un tiro cuando estaba en plena pretemporada, y no entendía nada. No estaba del todo bien".

Mi hermano se pegó un tiro cuando estaba en plena pretemporada, y no entendía nada. No estaba del todo bien".

"Mi hermano se pegó un tiro cuando estaba en plena pretemporada y no entendía nada. No estaba del todo bien. Fue muy duro, pero siempre le metí para adelante por mis papás y mis hermanos. Antes el fútbol era mi prioridad, pero después de lo que pasó con mi hermano, disfruté más de mi familia", completó.