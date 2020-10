La revelación sobre el caso Sebastián Villa que retumbó en el mundo Boca

Verónica Pérez, la fiscal de la causa de violencia de género en la que el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa está acusado por su novia, Daniela Cortés, explicó que dicha instancia "está en plena etapa de prueba" y puntualizó que "hay dos medidas pendientes que se realizarán el mes próximo y en marzo del año que viene".

"En este momento queda una pericia psicológica que pidió la defensa de Villa y que finalizará el 13 de noviembre, mientras que después hay otra medida de prueba que es un ADN de una puerta rota, en la que tenemos fecha para marzo del año que viene”, explicó a TyC Sports a funcionaria judicial.

"Seguramente vamos a resolver con esa medida pendiente. Por parte de la fiscalía no se van a pedir más pruebas. En este caso se comprobó que hubo lesiones leves y en este momento es imposible que en una causa de violencia de género haya acuerdo de partes", remarcó.

Posteriormente y en la misma señal, Fernando Burlando, abogado de la colombiana Cortés, sostuvo que su representada "nunca pensó en sacar la denuncia. Pero me parece noble que haya dicho que no quiere obstruir la carrera de Villa". Así como también digo que me enojé cuando a los pocos días del episodio que denunció, dijera que lo perdonaba".

"Pero nosotros nunca pedimos que Villa no juegue al fútbol", finalizó el abogado de la denunciante del jugador colombiano, por quien desde Boca sobrevuela la intención de sumarlo al primer equipo en octavos de final de la Copa Libertadores que se disputarán el mes próximo, luego de impedirle participar de la fase de grupos "mientras se cursa su proceso judicial".