Atención River: Gallardo confirmó el equipo y desmintió rumores de nuevas ventas

El mercado argentino es uno de los más importantes de Sudamérica, sin embargo, no vienen clubes desde Europa sino que desde Brasil se quieren llevar a los mejores jugadores del país. River es una de las vidrieras más fuertes y Marcelo Gallardo avisó que no quiere perder más futbolistas.

"Compromiso de que no se va a ir nadie más no hay ninguno. Lo que yo pienso sobre la venta de Martínez Quarta no va a cambiar nada, ya me he manifestado al respecto y ya saben cuál es mi pensamiento. No hay ningún compromiso conmigo que me hayan dicho que no va a haber ningún otro movimiento más. Esperemos que no, pero eso deberá verse en estos días", aseguró Gallardo en conferencia de prensa.

Aunque el entrenador no quería que se vaya, Lucas Martínez Quarta finalmente fue vendido a la Fiorentina, sin embargo, en los últimos días empezaron a surgir rumores por otros futbolistas: Nacho Fernández, Matías Suárez y Nicolás De la Cruz.

"Se abrió de nuevo un mercado que genera expectativas, porque algunos clubes han mostrado intereses no formales ni oficiales por jugadores nuestros, pero habrá que esperar. Cuando estas en una competencia como pasa con la Libertadores, se abren otras ventanas y tenemos que estar atentos porque lamentablemente no estamos en condiciones de competir con otros mercados, pero no me parece que sea hoy un tema en el que nos tenemos que enfocar", desarrolló Gallardo.

"Sé que es un tema que está en la agenda periodística, porque todos los días hay una mención de algún interés del algún equipo brasilero en nuestros jugadores y nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el partido de mañana y no estar hablando de los rumores, porque no son oficiales. Esperemos terminar el año de esta manera, porque hemos conformado un muy buen equipo", cerró el entrenador sobre el tema..

Mañana, Desde las 21.30 de este martes, River buscará terminar como primero en el Grupo D de la Copa Libertadores y Gallardo confirmó el equipo que recibirá a Liga de Quito con un único cambio: el ingreso del chileno Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta, vendido a Fiorentina.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez, será el once titular.