Un DT de la Liga Profesional liquidó a Scaloni y pidió por Gallardo

Ricardo Zielinski se mostró muy crítico del actual director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y no se guardó nada. El entrenador de Atlético Tucumán le pegó sin filtro y dejó en claro que Marcelo Gallardo merecía ese puesto.

"La verdad que no me gustó como llegó Scaloni al seleccionado y tampoco me gusta mucho su proceso, porque no hace falta convocar a tantos jugadores. Yo hubiese preferido a Gallardo para ese puesto, porque la selección argentina para un entrenador era la excelencia y ahora evidentemente también cambiamos hasta en eso", dijo.

En la misma línea, continuó: "Por ejemplo en el proceso anterior al de Scaloni estaba Jorge Sampaoli, que parecía que llegaba para llevarnos a la luna y al final no pasó nada. Por eso estoy cansado de escuchar discursos. En Argentina no veo entrenadores que hagan las cosas diferentes, pero sí veo a muchos que hablan diferente".

El Ruso no se guardó nada.

Respecto de su respuesta sobre los entrenadores "que hablan diferente", siempre a Zielinski se lo tildó de técnico defensivo, y sus cuestionamientos también apuntaron siempre a la "discursiva compleja" de una nueva camada de entrenadores que está llegando al fútbol argentino.