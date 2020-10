El difícil momento de Roger Federer mientras proyecta su regreso

El legendario tenista suizo Roger Federer, que no juega desde enero cuando llegó a semifinales del Abierto de Australia, continúa recuperándose de las dos cirugías a las que se sometió luego en su rodilla derecha y reveló que no puede entrenarse por más de dos horas, aunque espera volver al ruedo a comienzos de 2021.

"Estoy en el camino correcto, voy volviendo poco a poco, pero sin presiones y tomándome mi tiempo. Solo intervendré en un torneo cuando esté al cien por ciento en forma. Actualmente, parece que puedo regresar al Abierto de Australia en enero", comenzó diciendo en diálogo con la revista suiza Schweizer Illustrierte.

Allí también explicó cómo es su plan de retorno: "Todavía no puedo entrenarme plenamente, más de dos horas con la raqueta. Eso no es posible en este momento. Pero he estado trabajando en mi resistencia y fuerza sin dolor durante un tiempo. Lo que sí tengo claro es que no habrá más cirugías".

Por otra parte, el suizo aseguró que su preparación está muy bien planificada y que su objetivo para 2021 es tratar de conquistar otro Grand Slam y que tiene como una de sus metas poder participar de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Finalmente, ante la consulta sobre cómo serán las cosas una vez que se retire, respondió que "estos pensamientos me han estado ocupando específicamente durante unos cinco años. Pero mientras me divierta y sea adecuado para todos nosotros, seguiré adelante. Después de eso, me enfocaré en mi familia, mi fundación y mis patrocinadores. Me interesan mucho las ideas de negocio y el espíritu empresarial. Pero definitivamente no quiero planear todo ahora".