Tensión en Boca: piden la renuncia o el despido de Bermúdez y Cascini

Carlos Aguas, ex secretario general de Boca en la gestión de Daniel Angelici, exigió hoy la renuncia o el despido de los exfutbolistas Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, miembros del actual Departamento de Fútbol Profesional, quienes denunciaron desmanejo de fondos generados por transferencias de jugadores.



"Lo que hablaron Bermúdez y Cascini no es serio. Los respeto como exjugadores del club pero van a tener que demostrar lo que afirmaron. Ellos son empleados de Boca, cobran de Boca, no tienen autoridad para afirmar, como empleados que son, lo que dijeron. Tendrían que ser despedidos o renunciar", disparó el exdirectivo en TyC Sports.





El "Patrón" y Cascini denunciaron que la gestión Angelici vendió jugadores por 90 millones de dólares pero solo dejó 5 en la caja al momento de dejar el poder, en diciembre del año pasado.



"Hablé con Angelici y me dijo que no tiene ningún problema en ir a la justicia para aclarar todo. Nos acusan de robar 85 millones de dólares, lo van a tener que probar", afirmó.



Bermúdez hizo referencia a las ventas de Leonardo Balerdi, Lisandro Magallán, Nahitán Nández, Darío Benedetto y Wilmar Barrios al fútbol europeo.



La actual Comisión Directiva, que preside Jorge Ameal, encargó una auditoría administrativa y contable de lo actuado en la presidencia anterior, la cual es evaluada por las distintas comisiones de la institución y luego será difundida a los socios boquenses y a los medios de prensa.



Con respecto a eso Aguas comentó: "Se está prometiendo una auditoría desde que asumió este gobierno. Espero que la muestren de una vez a los socios para dejar esta cosas en claro".



Esta tarde habrá una reunión de CD para evaluar estos temas y también la fecha que sería informada en una conferencia virtual a los medios de los resultados de la auditoria.



Ameal asumió el 20 de diciembre pasado por cuatro años, acompañado por Mario Pergolini como vicepresidente; y Riquelme como vicepresidente segundo y encargado del fútbol del club.



Esta conducción nombró a principios de año a Miguel Russo como entrenador, quien en las últimas siete fechas disputadas entre enero y marzo logró que el equipo "xeneize" ganara la Superliga 2020.



Tras la reanudación del fútbol en el marco de la pandemia de coronavirus, Boca lidera el Grupo H de la Copa Libertadores, y su próximo partido será el jueves 22 de octubre ante Caracas de Venezuela en la Bombonera.