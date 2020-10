Preocupación en el PSG por la lesión de Mauro Icardi, ¿qué tiene?

Las principales ligas del mundo, tras la fecha de Eliminatorias y Nations League, volverán a la acción este fin de semana. PSG jugará ante Nimes y el entrenador tendrá varias bajas, una de ellas, la de Mauro Icardi quien hace varios días no se entrena con el plantel y Thomas Tuchel confirmó, sorpresivamente, que pacede.

"Mauro se lesionó el miércoles de la semana pasada, en el ligamento interno de la rodilla. Creemos que no es demasiado grave, pero no realizó ningún entrenamiento y se perderá el partido contra el Nimes y también contra el Manchester United de la Champions League", expresó el entrenador, afirmando una situación que no fue informada por el club.

En la misma línea, agregó: "Tenemos un poco de mala suerte con los jugadores porque tenemos a Verratti, Draxler y Marquinhos lesionados. Ellos no estarán con nosotros contra el Nimes y hay dudas para Manchester con los tres jugadores". Encima tampoco podrá contar con Ángel Di María quien debe cumplir cuatro fechas de suspensión.

Ante esto, Tuchel advirtió sobre el cuidado que deberá tenerse con dos de sus máximas figuras en el conjunto francés. "Tenemos que tener muchísima responsabilidad con Neymar y con Kylian (Mbappé), que ayer jugó casi 90 minutos. Creo que solo tendremos 11, 12 o 13 jugadores disponibles, como mucho", cerró.