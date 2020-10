Una estrella contó porqué muchos futbolistas optan por las prostitutas

Es uno de los futbolistas más polémicos de los últimos años. Nicklas Bendtner, ex del Arsenal y de la Juventus, ha publicado su autobiografía ‘Both Sides’ y en ella tira de la manta sobre las actuaciones de algunos jugadores. En palabras recogidas por The Sun, el danés asegura que muchos usan la prostitución porque es “menos arriesgado” que salir con mujeres civiles.

“Créeme, todo el mundo en mi industria ha oído de alguien que ha estado en ello, especialmente en Inglaterra donde hay una gran tradición de compartir tus historias de sábanas con el público”, explica el delantero.

“Es menos arriesgado que estar con otras chicas. Difícilmente te atreves a irte con una civil. No cuando eres un futbolista famoso”, cuenta.

Bendtner asegura que la razón de ir con prostitutas es para que algunas chicas no les chantajeen, como le pasó con una chica que le pidió que le pagara una operación de pecho si no quería que declarara que estaba embarazada de él.

“Una de las chicas con las que he estado volvió y aseguró que la dejé embarazada. Me dijo que había un precio para hacer algo al respecto. ‘¿Y eso qué significa?’, le dije. ‘Significa que me tienes que pagar un nuevo par de tetas’, me dijo. Así que acabé pagándole el viaje al cirujano estético”, desvela.

Además, Bendtner desvela episodios sexuales en algún hotel de concentración: “Nos metimos en una piscina y empezamos a tener sexo en el tobogán”.