El refuerzo que dijo "si" por Messi cuando lo llamó Koeman

El lateral Sergiño Dest recordó sus primeros días en el Barça, su debut y su desafío de triunfar en el Barça en una rueda de prensa telemática concedida para medios norteamericanos. “El Barça es un sueño y un desafío y he querido aprovecharlo: el mejor del mundo está aquí y quiero aprender de él”, dijo en referencia a Leo Messi. El joven lateral, de 19 años, espera con ansia el Clásico, “el mejor partido que se puede jugar en fútbol”.

El internacional estadounidense explicó el proceso para decidir fichar por el Barça: “Mucha gente me decía que esperase un año, para seguir evolucionando, pero me gustan los retos y pensé que tenía que aprovecharlo”. Y considera que no hay sitio mejor para seguir con su aprendizaje: “Evolucionaré, veré dónde tengo que mejorar más. Es un gran desafío y es lo que me motiva, jugar con los mejores del mundo. Es algo que realmente quería y soñé”.

Sabe que tiene una oportunidad única y desea aprovecharla: “Fue mi decisión, un sueño que tenía. Creo que tengo que aprovechar esa oportunidad de aprender de estos jugadores. El mejor del mundo está aquí, Messi, y puedo aprender de ellos”. Para argumentar que en ningún sitio aprenderá mejor que en el Barça, recurrió a un símil lingüístico: “Es lo mismo que si estás en España es más fácil aprender español, de manera que si estoy con los mejores es más fácil evolucionar”.

No le asusta la exigencia, porque “siento presión en una manera buena, no mala. Soy el primer americano en jugar en el Barça y estoy orgulloso. Pero no sólo quiero ser el primero, quiero hacer algo grande en este club también, quiero conseguir grandes cosas”.

En su momento, decidió jugar con la selección norteamericana, en cuyas selecciones inferiores había participado, en detrimento de Holanda... siendo Koeman el seleccionador. Aseguró que “no fue una torpeza. En ese momento simplemente elegí entre Holanda y EEUU y le dije, honestamente, que no quería jugar para Holanda sino seguir con EEUU. No fue por él ni nada parecido, mantuvimos una buena relación. Y al cabo de un tiempo llamó a mi agente y preguntó si había aún alguna posibilidad de venir al Barça. No dudé. Deseaba jugar en este hermoso club y cuando nos encontramos de nuevo, todo salió natural”.

En cuanto al Clásico, Dest está deseando poder participar: “Es el mejor partido que se puede jugar en este deporte, será una gran experiencia para mí, un gran partido para mí y para los fans”. En cuanto a un paralelismo Barça-Madrid y Ajax-Feyenoord, comentó que “el Barcelona es para mí el mejor club del mundo, un sueño hecho realidad para mí”. Y apostilló: “El Ajax y el Barcelona se parecen en la forma de jugar, de manera que me va muy bien. Tengo ganas realmente de jugar contra el Real Madrid”.

De momento, Sergiño está recordando las emociones de su llegada: “Los dos primeros días no me di cuenta de mucho, todo fue muy rápido, pero ahora, cuando miro atrás pienso: ‘¡Guau, juego en el Barça!”. Explicó que ahora “me estoy dando cuenta, mientras repaso las fotos y los vídeos y es un sentimiento asombroso. Fue un momento emocionante cuando me incorporé”.

Y respecto al próximo Mundial, por el que hay una renovada expectación en Estados Unidos después de la ausencia de la selección en el anterior, Dest afirmó que “hay una gran posibilidad de que hagamos algo grande. Hay talento y hay que trabajar juntos y tener hambre para lograr algo grande. Si estamos motivados podemos hacerlo”. Y explicó que “noto la excitación, puede ser porque hay más jugadores en grandes clubs”.