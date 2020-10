El pibe que comparan con Messi causa sensación en España

El Barça B jugó el sábado su último amistoso de la pretemporada contra el Cornellà (0-1) antes de empezar la Liga frente al Nàstic. En el Johan Cruyff sorprendió un debutante de tan solo 16 años: Ilias Akhomach, una de las grandes apuestas de la cantera blaugrana. Un futbolista con un potencial brillante que acaba de llegar al Juvenil del Barcelona después de finalizar su etapa como cadete, pero que puede ser otro caso de jugador que queme etapas precozmente. Su talento y su personalidad han sorprendido en los dos entrenamientos que ya lleva realizados con el Barça B.

De hecho, García Pimienta se deshizo en elogios y aseguró que contaría con él esta temporada. “Lo tendremos en cuenta, seguro. Ha demostrado que está apretando en el Juvenil. Espero que pueda relacionarse con el B”, comentó.

Ilias es un habilidoso extremo, aunque puede ocupar las tras posiciones de ataque. Es fácil la comparación con Ansu o incluso con Leo Messi. De hecho, en su día, el propio Patrick Kluivert ya lo comparó con el argentino. “Es el Messi que viene”, se atrevió a decir en una entrevista en 2019. Es más, en algo ya se le parece. Es zurdo y su agente es Horacio Gaggioli, el representante que trajo a Messi a Barcelona.

Ilias nació en Igualada y él y su familia, marroquí, son de Hostalets de Pierola. Su pasión por el fútbol le viene de cuna y entró en la cantera del Barça para incorporarse al Prebenjamín. Su caso fue peculiar porque tras cinco temporadas, una vez terminó la etapa de Fútbol 7, le comunicaron que no seguiría en la cantera culé. Tras la decepción inicial, Ilias se marchó una temporada al Gimnàstic Manresa para empezar su etapa como Infantil y adaptarse al Fútbol 11. Allí explotó como extremo y en tan solo una campaña se ganó volver al Barcelona. El club blaugrana casi pierde a un talento impresionante por el que ya suspiraba el Real Madrid, entre otros equipos españoles que querían llevárselo del Manresa. Pero fue Jordi Roura quien lo devolvió a casa.

Fidelidad al Barça

El chico y su familia, sin rencor, decidieron regresar al Barça. La fidelidad culé siguió también esta primavera. El club azulgrana empezó a negociar su renovación ya a finales del año pasado y se cerró en primavera a pesar de las importantes ofertas que tenía de la Premier League.

En La Masia y la cantera azulgrana no quieren correr con la evolución de Ilias, pero también asumen que no frenarán su evolución. No lo hicieron con Ansu Fati, tampoco lo van a hacer con Ilias Akhomach.