El ex Barcelona que cambió su nombre en honor a un personaje de Dragon Ball

Joan Román se volvió tendencia en las últimas horas y no es para menos: el ex Barcelona tomó la decisión de cambiarse el nombre por Goku en homenaje al famoso personaje de Dragon Ball. El protagonista, que actualmente milita en Miedz Legnica de Polonia, explicó el motivo de su determinación con una curiosa publicación en su cuenta de Instagram.

Goku Román.

"Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad", escribió.

Joan Román se formó en las categorías inferiores del Espanyol y lo firmó el Manchester City. El Barça lo incorporó al filial en 2012 y sacó la cabeza en el primer equipo, jugando Copa Catalunya y en pretemporada. Posteriormente vistió las camisetas del Slask Wroclaw de Polonia, el Limassol de Chipre y el Panetolikos griego, hasta que el pasado enero se unió al Miedz Legnica.