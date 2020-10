Se viene otra final épica en Rolang Garros y la lucha por el Nº1 del mundo

“Los Grand Slam son mi principal objetivo, por lo que sigo compitiendo y jugando toda la temporada. Intento lograr el número uno histórico y también el récord de semanas al frente del ranking”, señaló Novak Djokovic este mismo año, tras ganar el Open de Australia.

El serbio tomó el número uno mundial en la clasificación ATP, relevando a Rafa Nadal, el nº 1 de la temporada 2019. Todavía no había conocimiento público de una pandemia que paralizó la actividad y el ranking del 18 de marzo al 23 de agosto.

La lista volvió con nuevos parámetros. Siguen contabilizando los 18 mejores resultados de cada jugador, pero cambia el período, que se fija desde marzo de 2019 a diciembre de 2020 (y no las últimas 52 semanas), para que nadie pueda perder puntos que no haya podido renovar por la suspensión de torneos y asimismo dar el derecho personal a elegir o no competir en plena pandemia. En el caso de disputar dos veces el mismo torneo, prevalece el mejor.

Es un método provisional, que variará en función de cómo el coronavirus siga afectando al ATP Tour.

Ello provoca que Rafa Nadal saldrá de Roland Garros con los mismos puntos, 9.850, con los que se irá, gane su decimotercera Copa de los Mosqueteros o no en la final contra Novak Djokovic, que sí ha mejorado ya su global en el ranking.