¿Cómo le fue a la Selección la última vez en Bolivia?

La Selección Argentina enfrentará el martes que viene a Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar y volverá a jugar en una altura de La Paz en la que suele sufrir.

La última vez que Argentina visitó a Bolivia fue el 28 de marzo de 2017 por la 14° fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia y fue derrota por 2-0 con los tantos de Juan Carlos Arce (PT 31) y Marcelo Martins (ST 7m).

¿Cómo formó la Selección? Edgardo Bauza dispuso un once con Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega, Angel Di María; Lucas Pratto y Angel Correa.

Debido a que varios jugadores estaban suspendido por haber sido amonestados, Bauza armó en Bolivia un equipo muy diferente al que le había ganado unos días antes a Chile: Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Rojo, Emanuel Mas; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Lionel Messi, Sergio Agüero, Di María; Gonzalo Higuaín.

Sin Messi, suspendido

El 23 de marzo, en el estadio Monumental, la Selección se impuso por 1-0 a Chile y luego del encuentro fue suspendido de manera provisoria Lionel Messi.

El crack argentino insultó al asistente brasileño Emerson Augusto do Carvalho y si bien no fue expulsado en el momento, sí recibió una sanción después del mismo y no le permitió ir a La Paz. Le dieron cuatro fechas, pero luego le levantarían la suspensión.

Por tal motivo, Messi volverá a jugar en Bolivia después de siete años debido a que estuvo presente en el 1-1 desarrollado el 26 de marzo de 2013: Marcelo Moreno Martins abrió el marcador y lo empató de cabeza Ever Banega para la Selección que conducía Alejandro Sabella.

Los tres que repiten de la última vez

La Selección vuelve a jugar en el Hernando Siles y son tres los futbolistas que estuvieron en 2017 de la mano de Edgardo Bauza y que ahora también forman parte de la convocatoria de Lionel Scaloni.

Uno es Marcos Acuña, quien ingresó faltando 20 minutos por Enzo Pérez, mientras que en el banco de suplentes se quedaron Paulo Dybala y Lucas Alario.