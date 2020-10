Se enojó el Pipita: la reacción de Gonzalo Higuaín al hablar de la Selección

Luego de su fallido debut en Inter de Miami, Gonzalo Higuaín se prepara para un nuevo compromiso. En el estreno, su equipo perdió 3-0 ante Philadelphia, el Pipa erró un penal y casi termina a las piñas con varios jugadores del equipo rival. Este jueves, el delantero argentino fue parte de una conferencia de prensa donde se mostró molesto, y en la que tuve un tenso cruce con un periodista que le habló de la Selección Argentina.

"No entendí tu pregunta. No voy a más a la Selección hace un año. Entonces no entendí tu pregunta, a qué se refería. ¿Si cómo veo a la Selección o si pienso que puedo volver?", dijo el Pipita. El periodista, entonces, aclaró sus dichos y le preguntó si tenía la ilusión de volver a jugar para su país.

Pero, al parecer, no le cayó bien la consulta y disparó: "Como periodista que sos, tendrías que estar informado que hace un año dije que no iba a más a la Selección. No es que si tengo la ilusión o no... siento que no puedo dar más a la Selección Argentina", sentenció.

En la misma charla, Higuaín se refirió a su reacción tras escapar el penal y se mostró apenado: "Me faltaron el respeto y reaccioné. Es importante mantener el fair play. No estoy orgulloso de cómo actué, pero no podía tolerarlo. Soy una persona emocional. De todos modos, ya quedó en el pasado". Inter, penúltimo en la Conferencia Este, jugará el próximo sábado ante New York City, sexto en las posiciones.