Un ex dirigente de Boca respondió a la denuncia de Ameal

"Boca vendió por 55 millones de dólares y hoy en caja hay 5 millones de dólares. Esta es la realidad", disparó Jorge Amor Ameal a fines de 2019 tras asumir como nuevo presidente del club.

Hasta ahora, la dirigencia que había liderado Daniel Angelici se había mantenido en silencio. Pero este lunes, Francisco Quintana, presidente de la Asamblea de representantes durante la presidencia de Angelici, rompió el silencio en CNN Deportes y le respondió a Ameal.

"Prefiero pensar que son declaraciones apresuradas. Boca es un club modelo que permite tener las inversiones que ha tenido en el último tiempo. Todas las obras que hemos hecho no se hubiesen podido hacer si no estaban bien las cuentas. Ojalá que estas declaraciones sean por falta de información y no porque se estén atajando", indicó Quintana.

Y aportó: "Lo que nosotros mismos presentamos como balance de gestión es lo que mismo que dijo el actual presidente sobre los cinco millones de dólares. Nuestra gestión vendió por 55 millones pero a su vez lo invirtió en muchas cosas también. Resultado de los ingresos y egresos hay cinco millones en caja, tal como lo dijimos cuando dejamos el club".

Además, la gestión de Ameal tiene pensado revisar el contrato con la nueva indumentaria. "Las nuevas autoridades del club están en su derecho de revisar cualquiera de los contratos que quieran. Nosotros estamos convencidos de que el nuevo contrato con la nueva indumentaria es muy bueno para el club. La muestra del muy buen contrato es el ruido que genera en nuestro principal adversario. El equipo de la vereda de enfrente se dio cuenta del contrato que firmamos", opinó.

"El dinero está en las arcas de Boca. Lo único que espero es que estas declaraciones sean producto de la desinformación y no sea para atajarse en caso de que no tengan una gestión a la altura del club", completó Fran Quintana.

Por último, se refirió a la posibilidad de que Daniel Angelici continúe como vicepresidente de AFA. "No he estado en contacto con él, no sé cuál es su postura. La actual dirigencia deberá hablarlo con él. El traspaso nos hubiera gustado que sea más prolijo, con más diálogo", concluyó.