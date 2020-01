Otra positiva etapa para la "legión argentina"

View this post on Instagram

7 en la etapa y estoy 7 en la general ud83dude09ud83dudcaa Hoy fue un buen du00eda, venu00eda muy enfocado y disfrutando hasta que tuve algu00fan que otro error de navegaciu00f3n perdiendo unos minutos y despuu00e9s u00edbamos muy cerca con mi compau00f1ero de equipo y una piedra casi me revienta la mano ud83dude2d por suerte no hay nada roto y es su00f3lo dolor! Al final la etapa fue recortada porque faltaba un waypoint en el gps asu00ed que nadie lo encontru00f3. Vamos a darleee ud83cudde6ud83cuddf7u270a #nopainnogain #Faster77 #16