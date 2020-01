La confesión de Daniel Osvaldo sobre De Rossi

Daniel Osvaldo salió del retiro y Banfield, con Julio Falcioni a la cabeza, le abrió las puertas para su regreso al fútbol argentino. El delantero, amigo de Daniele De Rossi, se refirió a la noticia de el italiano que no continuará en Boca y reveló que sabía de la decisión.

"Ayer hablé con él. Me contó que iba a dejar y me sorprendió. Le dije: 'Es una tristeza enorme no verte más en la cancha'. Pero es una decisión que él tomó y hay que respetársela. Es un campeón y le va a ir bien en lo que se proponga. Seguramente le va a ir bárbaro", comentó.

También contó que no intentó convencerlo de que se sume a Banfield. "Es una decisión tomada, por motivos que él después dirá o no. Cuando alguien está convencido de algo, no está bueno meterle... Además, ya sé que, por más que se lo diga, no va a venir, ja".