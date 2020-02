Godoy Cruz: el refuerzo que no fue, por un caso de violencia de género

View this post on Instagram

Hoy me toca despedirme de esta gran familia que formamos.. aunque haya sido poco tiempo estoy muy agradecido con todos mis compau00f1eros, utileros, cuerpo mu00e9dico, seguridad y toda la gente que se encarga de que nunca nos falte nada, me hicieron sentir uno mu00e1s desde el primer du00eda.. Los voy a extrau00f1ar mucho banda ud83dudcaaud83cudffdu2764ufe0f